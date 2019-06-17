Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
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Gençlerbirliği yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav
Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Yönetim kurulu toplantısında alınan bazı kararların ardından görev dağılımları da belli oldu.
Murat Cavcav önderliğinde toplanan yönetimde görev dağılımı şu şekilde:
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter
: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz
Basın Sözcüsü: Musa Samur
Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Merdan Hürmeydan
Bülent Üstündağ
Mehmet Emin Gür
H. Kemal Yurttakalan
Osman Kaçar
Mahmut Alanya
Canpolat Aras Özgür Erdem
İncesu
Talip Çankırı
Kadir Kudret Hatipoğlu
Ersin Özel
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