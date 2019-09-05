Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde yenileme günü
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Gençlerbirliği'nde yenileme günü

1 saat önce

Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Gençlerbirliği'nde yenileme günü, System.String[]

Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Gençlerbirliği, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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