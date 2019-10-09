Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde yenilenme günü
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Gençlerbirliği'nde yenilenme günü

1 saat önce

Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Gençlerbirliği'nde yenilenme günü, System.String[]

Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Ümit Milli Takım'a davet edilen Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in yanı sıra milli takımlarının kamplarına katılan Beninli Stephane Sessegnon, Togolu Floyd Ayite ve Senegalli Abdoulaye Diallo, antrenmanda yer almadı.

Eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavisi süren Fabricio da çalışmaya katılmadı.

Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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