Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, son bölümde yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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