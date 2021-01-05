Gençlerbirliği'nden Berat için veda mesajları - Son Dakika

Gençlerbirliği'nden Berat için veda mesajları

05.01.2021 22:39
Gençlerbirliği'nden Berat için veda mesajları, System.String[]

Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir için kulüp ve başkan Cavcav veda mesajı yayınladı.

Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir için kulüp ve başkan Cavcav veda mesajı yayınladı. Genç oyuncu ise duygusal bir mesajla kulübe veda etti.

Gençlerbirliği Kulübü tarafından "Teşekkürler Berat" başlığı ile şu mesaj yayınlandı:

"Çocukken girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde 'telleri aşarak' A takım forması giymeyi başaran Berat Ayberk Özdemir, hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla kulübümüze veda ediyor.Onun izlediği yol, attığı adımlar, ondan sonra gelecek kardeşleri için yol gösterici olacak.Berat gibi, Mert gibi, İrfan Can gibi alt yapımızda yetişen çocuklarımız, hayalini kurduğu KırmızıKara forma ile mücadele edebilmenin gururunu yaşamak adına daha da sıkı çalışacak.Berat'a kulübümüze verdiği emekler, kattığı değerler için teşekkür ediyoruz.O, Gençlerbirlikli olmanın sahada beden bulmuş haliydi; bazen asi, bazen heyecanlı ama her zaman asil. Berat'a yolun açık olsun diyoruz…"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ise şunları söyledi: "Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz. Berat formamızı giydiği sürede Gençlerbirliği'ne yakışır bir profil sergiledi, bizi her daim gururlandırdı. Beratımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyorum. Berat bundan sonra formamızı giymeyecek ama biliyorum ki hep Gençlerbirlikli kalacak ve bizde de yeri her zaman ayrı olacak. Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."Berat Özdemir ise "Ayrılıklar da sevdaya dahil…" başlığıyla şu mesajı yayınlayarak kulübe veda etti: "Gençlerbirliği altyapısına girdiğimde hayalim önümdeki tel örgüleri aşıp taraftarı olduğum kulübün A takımında forma giymekti. Çok çalıştım, çabaladım ve kırmızı-siyah çubukluyu giymek nasip oldu. Rüya gibi maçlar yaşadım. Hayallerini kurduğum yerde, hayallerini kurduğum forma ile mücadelemi verdim ve elimden geleni yaptım, terimin son damlasına kadar formam içim savaştım. Profesyonel hayatta ayrılıklar da var. Şairin dediği 'Ayrılıklar da sevdaya dahil…'Gençlerbirliği'nin başarısı adına elimden geleni yapmanın gönül rahatlığıyla yuvamdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği kültürü bana centilmenliği, temiz futbolu, güzel mücadeleyi öğretti. Şimdi bunları Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde, mazisiyle, tarihiyle Anadolu'da bir isyanı başlatan Trabzonspor'da sahaya yansıtacağım. Taş Mektep'te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği'nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla şampiyonluklar kazanan Trabzonspor'a gidiyorum. Beni bilenler bilir ki Trabzonspor forması üzerimdeyken de yine terimin son damlasına kadar mücadele edecek, bana yakışanı yapacağım. Gençlerbirliği altyapısını gururla temsil edeceğim.Benim yerim burada, yuvamda farklı biliyorum… Ama Gençlerbirliği'nin bendeki yeri de her zaman çok farklı olacak, bunu da Gençlerbirliği camiasının bilmesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun…"

Öte yandan Trabzonspor Kulübü ise genç oyuncu için "Trabzonspor'a hoş geldin Berat Özdemir" yazılı bir paylaşımda bulundu.

- Ankara

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Trabzonspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Berat için veda mesajları - Son Dakika Spor


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