Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı

12 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bir personelinin testi pozitif olan Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için

Gençlerbirliği Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bir personelinin testi pozitif olan Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Açıklamada Giresunspor için de aynı dilekler paylaşılarak, "Giresunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:42 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek 11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı         
10:48
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin         
10:37
Canlı yayında Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz         
10:26
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi         
10:08
Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi         
10:05
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek         
10:03
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler         
10:02
Ünlü model Kendall Jenner'ın dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına beğeni yağdı Ünlü model Kendall Jenner'ın dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına beğeni yağdı         
10:02
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı         
09:46
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi         
09:44
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar         
09:35
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti         
09:34
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı         
09:33
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak         
09:31
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek         
09:16
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar         
09:15
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor         
09:09
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı         
09:05
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti         
08:49
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti         
08:37
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek         
08:29
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü         
08:26
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu         
08:20
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi         
08:12
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi         
07:49
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak         
07:32
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi         
03:39
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti 11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti         
03:28
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu         
01:51
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir         
01:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 10:54:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]