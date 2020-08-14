Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Gençlerbirliği, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1 futbolcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Yine Kovid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaray futbolcularına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.