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Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe futbol takımında bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında COVİD-19 bulgularına rastlandığını üzülerek öğrendik. Her ikisine ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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