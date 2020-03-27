Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:46 Kaynak: AA
Son Dakika "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür