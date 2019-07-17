Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine
1 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.
Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Eryaman
Stadı'nda oynayacağı iç saha maçları kombine biletlerinin maraton tribünü için 750, kapalı tribün için 1000 lira olduğu belirtildi.
Kombine kartlarda bütün öğrenciler ve kadın taraftarlar için de yüzde 50 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir." denildi.
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