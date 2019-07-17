Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

1 saat önce

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.

Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı iç saha maçları kombine biletlerinin maraton tribünü için 750, kapalı tribün için 1000 lira olduğu belirtildi.
Kombine kartlarda bütün öğrenciler ve kadın taraftarlar için de yüzde 50 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir." denildi.
Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:33:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]