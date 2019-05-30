Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden İbrahim Üzülmez'e teşekkür
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Gençlerbirliği'nden İbrahim Üzülmez'e teşekkür

48 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör İbrahim Üzülmez için teşekkür mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği'nden İbrahim Üzülmez'e teşekkür, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör İbrahim Üzülmez için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Üzülmez ve ekibine bize yaşattıkları şampiyonluk ve emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:00 Kaynak: AA
Spor
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