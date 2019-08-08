Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret
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Gençlerbirliği'nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Gençlerbirliği'nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Başkan Murat Cavcav, Bakan Soylu'ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti. - ANKARA
Süleyman Soylu, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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