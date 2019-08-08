Gençlerbirliği'nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği
Kulüp Başkanı Murat Cavcav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'yu ziyaret etti.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Başkan Murat Cavcav, Bakan Soylu'ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti. - ANKARA
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