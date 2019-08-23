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Gençlerbirliği'nden kadın cinayetlerine tepki

12 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası mücadelesi olan Türkiye-Yunanistan maçını tribünden izleyen Gençlerbirliği futbolcuları, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!" dövizleri ile tepki gösterdi.

Gençlerbirliği'nden kadın cinayetlerine tepki, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası mücadelesi olan Türkiye- Yunanistan maçını tribünden izleyen Gençlerbirliği futbolcuları, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!" dövizleri ile tepki gösterdi. Gençlerbirliği, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı maçı tribünden izledi. Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik heyeti, maç sırasında açtığı, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!" yazılı dövizler ile son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepkilerini gösterdi.

(Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay/İHA)

Gençlerbirliği, Yunanistan, voleybol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
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