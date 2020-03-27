Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nden Kayserispor'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Gençlerbirliği'nden Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Son Dakika Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor