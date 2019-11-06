Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden Kayserispor maçının bilet fiyatlarında indirim
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Gençlerbirliği'nden Kayserispor maçının bilet fiyatlarında indirim

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, maç bileti fiyatlarında indirime gidildi.

Gençlerbirliği'nden Kayserispor maçının bilet fiyatlarında indirim, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, maç bileti fiyatlarında indirime gidildi.

Kulübün açıklamasına göre Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla, maçın bilet fiyatlarında indirim yapıldı.

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, tribün bölümlerinden kale arkası 20'den 10 liraya, maraton 40'tan 20 liraya, kapalı 60'tan 30 liraya, misafir seyirci ise 25'ten 10 liraya indirildi.

Biletler, bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Eryaman Stadı'nda oynanacak.

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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