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Gençlerbirliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek!
6 saat önce
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kampanyaya 100 bin liralık destek verme kararı aldığı belirtildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kampanyaya 100 bin liralık destek verme kararı aldığı belirtildi.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yaptığı açıklamada, bireysel yardımların dışında kulüp olarak da kampanyaya destek vermek istediklerini vurgulayarak, "Zorlu süreci el birliğiyle atlatılacağımıza inanıyoruz. Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:27
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