Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne

Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İlgili futbolcuya ve Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.