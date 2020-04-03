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Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür
26 dakika önce
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları. Koronavirüs salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine Dr. Seren Aksun nezdinde teşekkür ederiz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:52 Kaynak: AA
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