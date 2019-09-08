Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı transferine ilişkin açıklama
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Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı transferine ilişkin açıklama

11 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı'nın transfer sürecine ilişkin açıklama yayımladı.

Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı transferine ilişkin açıklama, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı'nın transfer sürecine ilişkin açıklama yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Taylan'ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönderildiği vurgulanırken, "Taylan Antalyalı, bizzat onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın Bucaspor'dan, dönemin şartlarına göre yüksek bir meblağ ile kulübümüze kazandırdığı bir isimdi. Potansiyelini bilmemize, yeteneğine güvenmemize rağmen, o dönem bir türlü istediğimiz verimi alamadık ancak Taylan'daki cevherin farkında olduğumuz için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a verirken, sözleşmeye 'yüzde 40 sonraki satıştan pay' maddesi koyduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bunu kabul etti ama şimdi Taylan'ın Galatasaray'a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde..." ifadeleri kullanıldı.

İki güzide camia (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray) ve yöneticilerinin, imza parası adı altında Gençlerbirliği'ne bonservis ödememek amacıyla böyle bir yola başvurduklarına ihtimal verilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Başlattığımız hukuki çalışma titizlikle sürmektedir. Kulüplerin ekonomileri, yaptıkları işler, en ufak hareketlerine kadar didik didik inceleniyorken, hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Ne Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor camialarını, ne de genç futbolcuyu yıpratmadan, sürecin hukuki araştırmasını yapıyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz."

"Sonraki satıştan pay" maddesinin birçok transferde kullanıldığı vurgulanırken, "Bunun suistimal edilmesi, arkadan dolaşılarak ayak oyunlarıyla devre dışı bırakılması, sonuçta tüm kulüplere zarar verecektir. Sadece bizim gibi yetiştirici kulüpler değil, bugün bu yollardan faydalanarak günü kurtardığını, transferi kotardığını zannedenler, yarın en büyük zararı görecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Taylan Antalyalı, kulübü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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