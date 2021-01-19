Gençlerbirliği'nden üst üste üçüncü mağlubiyet

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Çok sayıda önemli futbolcusundan yoksun çıktığı maçta rakibine 4-0 yenilen başkent ekibi, kötü gidişata son veremedi.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Son üç maçta kalesinde 13 gol gören Gençlerbirliği, sadece bir gol atabildi.

Gençlerbirliği, ligin 18. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19. hafta mücadelesinde ise sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmişti.

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan başkent temsilcisinin 19 puanı bulunuyor.

Ligin en çok gol yiyen takımı

Göztepe mağlubiyetiyle 18. sıraya gerileyen Gençlerbirliği, bu sezon en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, 19 maçta 38 gole engel olamadı. Bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırabilen Gençlerbirliği, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.

Gençlerbirliği, sezonun ilk devresinin son haftasında 23 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.