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Gençlerbirliği'nden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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