Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha
36 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği
, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol
Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
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