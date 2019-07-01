Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha
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Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Spor
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