Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci

6 saat önce

Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci, System.String[]
Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, İsveçli file bekçisi Kristoffer Nordfeldt'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması ile 22 karşılaşmaya çıkmıştı.Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Kristoffer Nordfeldt  transferine ilişkin şu ifadelerde bulundu: "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz."


Gençlerbirliği, Swansea City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Johnson, İskoçya'da bağımsızlık referandumu talebini reddetti
Almanya'dan İran'a gözdağı: Cevapsız bırakmayız İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gözdağı: Sert ve kararlı bir yanıt vereceğiz Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 01:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]