Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Belçika 1. Lig ekiplerinden Beerschot forması giyen 25 yaşındaki Eleke'yi 1 yıllığına kiraladı.
Futbola ülkesinin Flying Sports takımının altyapısında başlayan Eleke, Gorica, Olimpija Ljubljana, Ashod, Luzern ve Beerschot kulüplerinde oynadı.
Kaynak: AA
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