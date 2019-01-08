Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Acı Günü

Gençlerbirliği'nin Acı Günü

14 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübünün eski futbolcularından Kemal Aydın, 84 yaşında vefat etti.

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Gençlerbirliği Kulübünün eski futbolcularından Kemal Aydın, 84 yaşında vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kara Kemal" lakaplı eski futbolcu ve spor adamı, yarın öğleyin Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kemal Aydın, 1956-1962 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Kara Kemal, Kemal Aydın, Gençlerbirliği, Spor
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