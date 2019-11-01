Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin anlaştığı teknik direktör Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin anlaştığı teknik direktör Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği'nin anlaştığı teknik direktör Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

7 saat önce

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibi, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Gençlerbirliği'nin anlaştığı teknik direktör Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibi, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hamzaoğlu ve ekibine detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Hamzaoğlu, bugün saat 14.00'te Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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