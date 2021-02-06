Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçiren Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Belek'teki kampın ilk günündeki antrenmanına ısınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda üç takımlı çift kale maç ile idmanına devam eden futbolcular, günü dar alanda oynanan gol oyunu ile tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.