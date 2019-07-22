Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Bolu kampı
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği'nin Bolu kampı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği'nin Bolu kampı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Mevkinde bulunan bir otelde ikinci etap kampına başlayan Ankara ekibi, yeni sezon hazırlıklarına konakladıkları otelin antrenman sahasında çalışma yaparak devam etti.
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Gençlerbirliği'nin genç futbolcularından Berat Ayberk Özdemir, Erzurum'da gerçekleştirdikleri kampın ardından dün Bolu'da çalışmalara yeniden başladıklarını belirtti.
Erzurum'da çok güzel bir kamp geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Orada 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Oyun da öyleydi. Çok güzel ışıklar verdik. İki maçtan çok güzel dersler çıkardık. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Özdemir, geçen sezon 1. Lig'de olduklarını ancak çabuk toparlandıklarını hatırlatarak, "Gençlerbirliği Süper Lig'e ait bir kulüp. Biz sadece geçen sezon 1. Lig'e bir selam verip çıktık. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Süper Lig'e bunu yansıtıp kalıcı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
-Yeni sezon hazırlıkları
Ankara ekibi ikinci etap kampının ikinci gününde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri yaparak başladı.
Daha sonra istasyon çalışması yapan Gençlerbirliği takımı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve dar alan çalışması ile tamamladı.
Gençlerbirliği, Erzurum, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Bolu kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]