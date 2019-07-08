Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı
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Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan başkent ekibi, akşam yaptığı idmanla günü tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve kondisyonla çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sadio Diallo, başkent ekibiyle günün ikinci antrenmanına çıkarak takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Erzurum, Spor
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