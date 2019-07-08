Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı
32 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, Erzurum
kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Palandöken
Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan başkent ekibi, akşam yaptığı idmanla günü tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve kondisyonla çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sadio Diallo, başkent ekibiyle günün ikinci antrenmanına çıkarak takımdan ayrı çalıştı.
Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi!
Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti
Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor!
Roger Federer, Wimbledon'da çeyrek finalde