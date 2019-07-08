Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı
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Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı.

Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bulunduğu Erzurum'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yeni transferlerden Sadio Diallo, başkent ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. Gineli futbolcu idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, ardından koordinasyon çalışması yaptı. Başkent ekibi, dayanıklılık çalışmasıyla kampın ilk antrenmanını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Erzurum, Spor
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