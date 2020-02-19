Gençlerbirliği'nin eski kaptanları, başkent derbisini değerlendirdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin eski kaptanları, başkent derbisini değerlendirdi

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılacak Gençlerbirliği'nin eski kaptanları Avni Okumuş ve Cemalettin Sakallıoğlu, kırmızı-siyahlı ekibin Ankara derbisinden 3 puanla ayrılmasını istediklerini belirtti.

Gençlerbirliği'nin eski kaptanları, başkent derbisini değerlendirdi, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılacak Gençlerbirliği'nin eski kaptanları Avni Okumuş ve Cemalettin Sakallıoğlu, kırmızı-siyahlı ekibin Ankara derbisinden 3 puanla ayrılmasını istediklerini belirtti.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kulübün YouTube kanalına konuşan Avni Okumuş, Ankaragücü maçının futbolcuların en heyecanlı dönemi oluğunu söyledi.

Her ikisinin de Ankara'ya yakışan takımlar olduğunu ifade eden Okumuş, "Ankara derbileri, futbol hayatımızda en keyifli oynadığımız maçlardır. Tamamı unutamadığımız derbilerdir. Ankaragücü futbolcularına sorarsanız, onlar da aynı şeyi söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde uzun süre futbol oynadığını ve 6 yıl kaptanlık yaptığını anlatan Okumuş, "Bu maçı diğerlerinden ayıran özellik futboldur. Ankara derbisinde sadece futbol oynanır. Maç bittiği zaman her şey biter, onun dışında başka şeyler olmaz. İnşallah Gençlerbirliği kazansın isterim. Biz bu maçı kazanalım ama iki takım da ligde olabileceği en iyi yerde olsun. Bunu canıgönülden isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Centilmence bir müsabaka oynanması dileğinde bulunan Cemalettin Sakallıoğlu da Gençlerbirliği-Ankaragücü karşılaşmasının Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri olduğunu dile getirdi.

Derbi zamanlarında büyük heyecan yaşadıklarını anlatan Sakallıoğlu, "Bir Fenerbahçe- Galatasaray maçı nasıl oynanıyorsa, aynı şekilde heyecan yaşardık. Hafta başından, hatta 15 gün öncesinden heyecan başlardı. İkisi de Ankara'nın güzide takımları. Ben tabii ki Gençlerbirliği'nin kazanmasını canıgönülden isterim." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği, Ankaragücü, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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