Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hazırlık etabı sırasında sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda ön çapraz bağında rüptür ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık tespit edilen genç futbolcumuz Ömer Alper Tatlısu'ya cerrahi onarım gerçekleştirilmiş olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi yaklaşık 6-8 ay olarak bildirilmiştir. Ömer Alper'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasını ve sahalara dönmesini temenni ediyoruz."



