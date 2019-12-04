Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Rahmetullah'ın hedefi Avrupa
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Rahmetullah'ın hedefi Avrupa - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Rahmetullah'ın hedefi Avrupa

6 saat önce

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Rahmetullah'ın hedefi Avrupa, System.String[]

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. İnşallah tüm kardeşlerim bu duyguyu tadar. Herkes hayal kursun. Hayal kurunca Allah nasip ediyor. Daha çok çalışmam lazım. Şans buldukça iyi değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.


Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Rahmetullah, "Hamza hoca geldiğinden beri bizimle sürekli konuşuyor. Yükselen bir performansımız var, 4 maçta 8 puan topladık. Burada arkadaş, aile ortamı oluştu. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe maçı değerlendirmesi


Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Rahmetullah, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyledi.


Orta sahada görev yapan genç oyuncu, "Fenerbahçe köklü bir camia. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.


Kariyer planı


Bireysel hedefiyle ilgili de konuşan Rahmetullah, "İlk önce Gençlerbirliği'ne hizmet etmek istiyorum. İnşallah, burada Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Sonra da Avrupa olursa iyi olur." dedi.


Rahmetullah, Yıldırım Mert Çetin'in sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya'nın Roma takımına transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:


"Gençlerbirliği'nin Türkiye genelinde konuşulan bir altyapısı var. Örnekleri çok; İrfan Can Kahveci, Ahmet ağabey, Mert Çetin... İnşallah bundan sonra Berat gider, ben giderim. Benden sonra diğer kardeşlerim de gider. İlker, Abdullah kardeşim var. İnşallah onlar da şans bularak iyi yerlere giderler."


Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'den sürpriz transfer! Tsimikas ve Giannoulis...
Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Rahmetullah'ın hedefi Avrupa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]