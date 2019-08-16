Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da
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Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da

1 saat önce

Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da, System.String[]
Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma sağladı. İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan 22 yaşındaki stoper ile Roma arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı. İtalyan ekibi transfer için Gençlerbirliği'ne 3 Milyon Avro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.
(İHA)
Gençlerbirliği, Mert Çetin, İtalya, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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