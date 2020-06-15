Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu:

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Zor ama iyi bir galibiyet oldu. Özellikle üç ay sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi." dedi.



Maçın başında oyun disiplininden biraz koptuklarını belirten Hamzaoğlu, "Pas oyunundan vazgeçtik, hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Rakibin üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti. Devre arasında ne yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Zor da olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı ve Konyaspor'u tebrik ediyorum. Konyaspor'un bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum ama biz pozisyonları değerlendirdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir karşılaşma. Oradan da iyi bir sonuçla ayrılırsak, bizim için çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik etkisine ilişkin soruya, "En başlarda olumsuz yönde etkiledi ama sonlara doğru artık alıştık. Böyle bir yaşam sürmeye alıştık. Psikolojik anlamda bize olumsuz yönde çok etkisi olmadı." yanıtını verdi.



Korkmaz: "İstediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu"



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynadıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.



Korkmaz, hem ilk yarı hem de ikinci devre iyi oynadıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Hemen hemen istediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu. Sonucu almadan bu iş olmuyor. 1-0 mağlup duruma düştük, hemen akabinde golü bulduk. Üzerine yüzde yüzlük bir gol kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik. Oyuncularımızın üzüntüsü, kazanacağımız bir maçı kaybetmemizden kaynaklı. Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı. Bu da olmadı. Bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu da alırız."



Korkmaz, pandeminin futbola etkisine ilişkin ise, "Herkes 'fiziksel yeterlilik' diye tuturmuş. Asıl önemlisi psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz. İkisi beraber olmadan bu iş olmaz." diyerek sözlerini tamamladı



