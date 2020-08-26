Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda - STOCKHOLM

Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt, İsveç Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5 Eylül'de Fransa'yı konuk edecek İsveç Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, maçın oynanacağı başkent Stockholm'deki Friends Arena'da düzenlediği basın toplantısında, aday kadroyu açıkladı.

Kadroda, Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt de yer aldı.

Janne Andersson, UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için Fransa maçının önemli olduğunu belirterek, "Çok zor gruba düştük. Fransa, Portekiz ve Hırvatistan gibi dünyanın futbolda en güçlü ülkeleriyle karşılaşacağız. Grupta ilk 2'ye girmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan İsveç Milli Takımı, 3. Grup'ta Fransa'nın yanı sıra Portekiz ve Hırvatistan ile mücadele edecek.