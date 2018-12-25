Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu

Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilecek devre arası kampı 12 Ocak'ta sona erecek.

Burada iki de hazırlık maçı yapmayı planlayan başkent ekibi, 8 Ocak'ta Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak. İkinci maçın programı ise daha sonra duyurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek

Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in Eski Öğrencisi Emmanuel Emenike'nin Peşinde Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:50:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]