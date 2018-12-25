Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilecek devre arası kampı 12 Ocak'ta sona erecek.
Burada iki de hazırlık maçı yapmayı planlayan başkent ekibi, 8 Ocak'ta Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak. İkinci maçın programı ise daha sonra duyurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: AA
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