Gençlerbirliği'nin Kamp Programı Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi lider kapatan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilecek devre arası kampı 12 Ocak'ta sona erecek.



Burada iki de hazırlık maçı yapmayı planlayan başkent ekibi, 8 Ocak'ta Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak. İkinci maçın programı ise daha sonra duyurulacak.

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