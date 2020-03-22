Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika Spor
Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısı yaptı.
Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Halil İbrahim, videolu mesajında, "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Son Dakika Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak