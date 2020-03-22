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Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptı
6 saat önce
Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısı yaptı.
Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısı yaptı.
Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Halil İbrahim, videolu mesajında, "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:48
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