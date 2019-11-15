Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin 'Kırmızı Kara Mağaza'sı yarın açılacak - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı hizmete girecek.

Gençlerbirliği'nin

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı hizmete girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki mağazanın açılışı, yarın saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Mağazanın açılışına kulüp başkanı Murat Cavcav ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katılacak. Açılış, taraftarlara açık olacak.

Ayrıca mağazanın açılışı için hazırlanan reklam filminde başkent ekibinin oyuncuları Daniel Candeias ve Fabricio Baiano, aileleriyle yer aldı. Daniel Candeias'ın oğlu Afonso ve Fabricio'nun oğlu Bento çekimlerin yıldızı olurken, Daniel'in eşi Liliana ile Fabricio'nun eşi Natalia da çekimlere katıldı.

Gençlerbirliği, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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