Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias: "Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias: 'Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi... - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias: "Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi...

6 saat önce

Süper Lig'de 11. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, "Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz.

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias:

Süper Lig'de 11. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, "Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Porto altyapısında futbola başlayan ve kariyerinde Benfica ile Glasgow Rangers formalarını da giyen Candeias, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kart cezalısı olduğu için görev yapamadığını hatırlatan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, "İyi oynadığımız bir maçtı, son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Arkadaşlarımın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Takımımızın güveni yerinde." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezonki performansını değerlendiren Candeias, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar bakarsanız çok iyi oynadığımız, çoğunda üç puan almayı hak ettiğimiz maçlar oldu. Son dakikalarda yediğimiz goller var, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında olduğu gibi. Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Takımın kendine güveni oyuna da yansıyor. Aynı öz güvenle kendimizi Denizlispor maçına hazırladık. Orada da iyi bir sonuç almayı düşünüyoruz."

"Benim önceliğim her zaman takımın iyi olması." diyen Portekizli oyuncu, "Takım oyuncusuyum, elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi performans gösterdiğim maçlar olduğu gibi takımla beraber iyi performans ortaya koyduğumuz zamanlar da oldu. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birlikte çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Candeias, başkent ekibindeki performansının uyum sürecini atlatmasının ardından ikinci yarıda daha da yükseldiğini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nde ilk sezonunu geçiren Candeias, "Bir adaptasyon süreci geçirmek zorunda kaldım. Glasgow Rangers'tan, dolayısıyla farklı bir ligden buraya geldim. Açıkçası alışmam biraz zaman aldı ama o zaman da iyi performanslarım oldu. Alışma sürecini atlattım ve şu an Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Sanırım daha iyi performans göstermemin sebebi de bu." şeklinde görüş belirtti.

Hamzaoğlu ile gelen "uyum"

Candeias, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu gelmesinin ardından kırmızı-siyahlı ekibin yükselişe geçtiğine işaret etti.

Hamzaoğlu ile iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Candeias, "Teknik direktör değişiminden sonra yükseliş gösterdik. Bu, sanırım hoca ile bizim aramızdaki uyumla ilgili. Kendine güvenen hocamız, o güveni bize de veriyor. İyi bir çalışma ortamı sağladık." diyerek sözlerini tamamladı.

Glasgow Rangers, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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