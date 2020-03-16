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Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon...
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08
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