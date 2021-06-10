Üye Girişi
SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu - Son Dakika

SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu

10.06.2021 13:36

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş olduNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda iş insanı Niyazi Akdaş 197 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

Başkan seçilen Niyazi Akdaş, yaptığı konuşmada, "Öncelikle belirtmeliyim ki, bu göreve, kulübümüzde çok değer verdiğim birçok delegenin ısrarı üzerine aday olmayı kabul ettim. Yalnız olmadığımı ve şahsıma olan desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini de gelen telefonlardan, mesajlardan görüyorum. Her ne kadar sayın Cavcav toplam borç miktarı 90 milyon TL diyorsa da rakamlar yaklaşık 130 milyon TL gibi bir borç olduğunu gösteriyor ve kur farkından dolayı her gün artıyor. Nedendir, nasıl olmuştur bunlara da girmek istemiyorum. Bu borcun altından kalkmak için birlik beraberlik zamanıdır. El birliği ile eski yeni demeyip hepimizin el ele verip, taşın altına elimizi sokup kulübümüzü bu açmazdan kurtarmamız gerekiyor. Ayrıca şahsıma gösterilen bu teveccüh azaldığı ve kulübümün menfaatlerini yeteri kadar koruyamadığımı hissettiğim takdirde asla koltuğa yapışmayacağım. Harcamalarda azami tasarrufa gidilecektir. Sezon başında gelirlere göre gider bütçesi yapılacak ve o bütçe içinde kalınacaktır. Toplanan ilave paralarla borç ödemeleri gerçekleştirilecektir. Belediyeler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, federasyon ve diğer devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurarak, kulübün kurumsallaşmasının gerektiğine inanıyorum. Bugünden itibaren en büyük hedefimiz aldığımız bu onurlu görevi yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızla birlikte şerefimizle tamamlayarak, bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlara bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler ve daha güçlü bir Gençlerbirliği bırakmak olacaktır" şeklinde konuştu.

43 YILLIK CAVCAV YÖNETİMİ SONA ERDİ

1978'den beri kulübün başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'de göreve gelen Murat Cavcav, seçimde "Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne başkan olmak da aday olmak da kolay değil. Aday arkadaşlar bunu yaşayarak gördü. Ben ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım, hatalarımızı da doğrularımızı da üstlenerek görevden ayrılıyoruz. Bugünden sonra kardeşinin, yani Gençlerbirliği'nin mutluluğunu isteyen bir taraftarım. Gençlerbirliği'ni ilerlerde, armayı zirvede görmek benim mutluluğum olacak. Bugün sadece bu kulübün başkanlığından ayrılıyorum. Hiçbir zaman Gençlerbirliği'nin gönlümdeki yeri değişmeyecek. Başkana ve ekibine başarı diliyorum" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20'nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Türk Lirası, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz 15:10 Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı 14:57 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Son Dakika! Danıştay'dan 14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar

Son Dakika Haberleri
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:50 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı         
15:13
Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi         
15:09
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira         
14:58
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı         
12:32
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement