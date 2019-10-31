Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

7 saat önce

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, System.String[]

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:52 
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