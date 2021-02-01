Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "evine" döndüğü için mutlu Açıklaması - Son Dakika

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "evine" döndüğü için mutlu Açıklaması

01.02.2021 16:47
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak,

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, altyapısından futbolcu olarak yetiştiği kulübüne teknik adam olarak döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, altyapısından futbolcu olarak yetiştiği kulübüne teknik adam olarak döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Altıparmak, çok iyi bildiği bir kulübe geldiğini ve başarılı olmak istediğini belirtti.

Kendisinin üzerinde emeği geçenlere teşekkür eden Altıparmak, "İnsan evine döndüğü zaman mutlu oluyor. Burada çok güzel günlerimiz geçti. Buradan yetiştik. Bu kulübe tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz buralara nasıl geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Gençlerbirliği'ni seven herkesi bu çatının altına bekliyoruz. Biz bu kulübü çok iyi biliyoruz. Şu anda geldiğimiz yerde belki sıkıntılarımız var ama bu camia sıkıntıları çok atlattı. Yine atlatacağız. Hem takım birlikteliği hem de kulüp birlikteliğiyle büyük taraftarımızın sinerjisine çok ihtiyacımız var. İnşallah bu seneyi çok iyi bir şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım birlikteliğinin önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bütün çalıştığımız takımlara bir dokunuşumuz oldu. Dostluğu, arkadaşlığı getirdik. Çoğu yerde başarılı olduk. Türkiye'nin belki de en çok şampiyon olan hocalarındanım. Bu başarıyı Gençlerbirliği'nde taçlandıracağız. Burası bizim evimiz. Şu anda belki zor durumdayız ama bu durumdan çıkmasını da biliriz. Geldiğimizi hem kulübümüze, hem oyuncularımıza hem de taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Gençlerbirliği'ni seven herkesi camiamıza bekliyoruz, tekrar bütünleşip hep beraber olarak düzlüğe çıkalım."

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı da rahmetle anan Altıparmak, "Böyle muhteşem bir tesise gelmek, Gençlerbirliği'nin nerelerden nerelere geldiğini gösteriyor. Biz de bu kulübe yakışan bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. İlhan Cavcav bizim için bir baba. İnsan babasını nasıl severse biz de öyle seviyoruz. Bize verdiği en büyük şey, adalet, dürüstlük, doğruluk ve ahlak. Bu ahlakımızı bu yaşımıza kadar hiçbir şaibeye karışmadan buralara getirdik. Belki de bu yüzden şu an layık olduğumuz yerdeyiz. İlhan başkanımızın bize mirasını her yerde futbolculara aktarmaya çalışıyoruz. İlk çıkış yerimiz olan Gençlerbirliği'ni de istediğimiz yere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 'evine' döndüğü için mutlu Açıklaması - Son Dakika Spor


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