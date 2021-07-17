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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: "Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak" - Son Dakika

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: "Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak"

17.07.2021 11:19
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua:

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi kanat oyuncusu Kazenga LuaLua, tek hedefinin kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig'de görmek olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi kanat oyuncusu Kazenga LuaLua, tek hedefinin kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig'de görmek olduğunu söyledi.

Kazenga LuaLua, kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca İngiltere'de oynadığını belirterek, "Her zaman dedim ki; 'Bir gün futbolu bırakmadan önce Türkiye'de oynayacağım' çünkü abim bir zamanlar burada oynadı. Çok güzel zamanları oldu. Bana burası, lig ve Türkler hakkında çok güzel şeyler anlattı. O sebeple, buraya gelme şansım olduğu anda çok mutlu oldum. Yurt dışında oynamayı gerçekten istiyordum. Türkiye'ye, böyle büyük bir kulübe gelmek bir ayrıcalık." diye konuştu.

Türkiye'de futbol oynayan ağabeyi Lomana'nın Türkiye'de taraftarların tutkulu olduğundan bahsettiğini anlatan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Oraya git ve keyfini çıkar. Türk taraftarları tutkuludur. Oraya gidip neler yapabileceğini göster.' dedi. Bu beni buraya gelmek için heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla olan ilişkisine yönelik de tecrübeli futbolcu, "Bence oynayış şeklimi seviyorlar. Taraftarlarla iyi bir ilişkiniz olabilmesi için özellikle sizi seviyorlarsa stadyumda izlediklerinde mutlu oldukları bir şeyleri yapıyor olmalısınız. Bu sebeple, oynadığım bütün takımlarda taraftarla aramda hep iyi bir ilişkim oldu çünkü futbol oynayış biçimimden keyif alıyorlardı. Benim için futbol oynamak; taraftarları heyecanlandırmaktır, taraftarları mutlu etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezonki hedefi için de LuaLua, "Hedefim, takımı ait olduğu yere, Süper Lig'e tekrar taşımak. Takımda olan herkes ve futbolcular için ortak bir hedef olmalı. Benim bu sezonki tek hedefim takımımı Süper Lig'de görmek." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kazenga LuaLua: 'Hedefim, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak' - Son Dakika Spor


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