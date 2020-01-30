Gençlerbirliği'nin yeni transferi Nordfeldt: "Penaltı kurtarmak ayrı bir sevinç" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni transferi Nordfeldt: 'Penaltı kurtarmak ayrı bir sevinç' - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Nordfeldt: "Penaltı kurtarmak ayrı bir sevinç"

6 saat önce

Gençlerbirliği'nin devre arasında İngiltere ekibi Swansea City'den transfer ettiği kaleci Kristoffer Nordfeldt, maçta penaltı kurtarmanın "ayrı bir sevinç" olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Nordfeldt:

Gençlerbirliği'nin devre arasında İngiltere ekibi Swansea City'den transfer ettiği kaleci Kristoffer Nordfeldt, maçta penaltı kurtarmanın "ayrı bir sevinç" olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, video röportajına yer verilen İsveçli kaleci, Türkiye'nin daha önce görev yaptığı İsveç, Hollanda ve İngiltere'den farklı olduğunu belirterek, Ankara'da yaşamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı Eryaman Stadı'nda 1-0 yendiği karşılaşmada penaltı kurtaran 30 yaşındaki eldiven, başkentte forma giydiği ilk maçta yaşadıklarına ilişkin "Harika bir stat ve atmosferimiz var. Galip gelmek ve maçta penaltı kurtarmak elbette ayrı bir sevinç. Umarım önümüzdeki maçlarda da kazanmaya ve yükselmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç ve Türkiye'nin EURO 2020 şansı

Nordfeldt, A Milli Futbol Takımı'nın jenerasyon değişimi yaşadığını dile getirdi.

Türkiye ve ülkesi İsveç'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) şanslarını yorumlayan kaleci Nordfeldt, şunları söyledi:

"Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takıma sahibiz. Belki isim isim bakıldığında yıldız diyebileceğiniz isimler yok ama kaliteli bir takımız. Takım oyununu iyi oynuyoruz. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Bu biraz zaman isteyen bir durum. Çok yetenekli isimler var. Türkiye'nin geleceği çok parlak."

Daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Dahlin ve Hopf'a da değinen İsveçli kaleci, "Onlar burada çok güzel izler bırakmışlar. Bunu taraftardan da kulüp içindeki insanlardan da görebiliyorum. Umarım ben de onlar gibi iyi izler bırakabilirim. Bunun için her gün çalışıp, en iyi şekilde takımıma destek vermeliyim." diye konuştu.

Türkçe öğrenmek ve bir dahaki röportajını Türkçe vermek istediğini belirten kaleci Nordfeldt, taraftara "Haydi Gençler maça!" diyerek desteğe çağırdı.

Gençlerbirliği, İngiltere, Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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