Gençlerbirliği'nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı
1 saat önce
Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu'daki kampına katıldı.
Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
'nin Trabzonspor
'dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu
'daki kampına katıldı.
Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan
ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANKARA
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