Gençlerbirliği Otobüsle Ankara'ya Döndü
5 saat önce
- Gençlerbirliği otobüsle Ankara'ya döndüADANA - Adana'da yoğun sis nedeniyle uçuş seferleri iptal edilince Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği kafilesi bir süre havaalanında bekledikten sonra otobüsle Ankara'ya doğru yola çıktı.
- Gençlerbirliği
otobüsle Ankara
'ya döndü
ADANA - Adana
'da yoğun sis nedeniyle uçuş seferleri iptal edilince Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği kafilesi bir süre havaalanında bekledikten sonra otobüsle Ankara'ya doğru yola çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hatayspor
ile oynadığı maçın ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana'ya geldi. Teknik Direktör Erkan Sözeri ve 30 kişilik kafile yaklaşık 2 saat havaalanında bekledikten sonra uçuşların iptal edildiğini öğrendi. Bir süre futbolcular ve teknik heyet havaalanı giriş kapısında bekledikten sonra takım otobüsünün gelmesiyle Ankara'ya doğru yola çıktılar.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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